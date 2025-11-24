DAX 40-Wert Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Fresenius Medical Care (FMC) St von vor einem Jahr bedeutet

Vor Jahren in Fresenius Medical Care (FMC) St eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Vor 1 Jahr wurde das Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Fresenius Medical Care (FMC) St-Papier 42,25 EUR wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 2,367 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 95,95 EUR, da sich der Wert einer Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie am 21.11.2025 auf 40,54 EUR belief. Die Abnahme von 100 EUR zu 95,95 EUR entspricht einer negativen Performance von 4,05 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Fresenius Medical Care (FMC) St bezifferte sich zuletzt auf 11,75 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at