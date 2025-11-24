Fresenius Medical Care Aktie

Fresenius Medical Care für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 578580 / ISIN: DE0005785802

24.11.2025 10:04:16

DAX 40-Wert Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Fresenius Medical Care (FMC) St von vor einem Jahr bedeutet

Vor Jahren in Fresenius Medical Care (FMC) St eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Vor 1 Jahr wurde das Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Fresenius Medical Care (FMC) St-Papier 42,25 EUR wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 2,367 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 95,95 EUR, da sich der Wert einer Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie am 21.11.2025 auf 40,54 EUR belief. Die Abnahme von 100 EUR zu 95,95 EUR entspricht einer negativen Performance von 4,05 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Fresenius Medical Care (FMC) St bezifferte sich zuletzt auf 11,75 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Fresenius Medical Care

07.11.25 Fresenius Medical Care Buy Goldman Sachs Group Inc.
07.11.25 Fresenius Medical Care Sell UBS AG
07.11.25 Fresenius Medical Care Underperform Jefferies & Company Inc.
06.11.25 Fresenius Medical Care Equal Weight Barclays Capital
06.11.25 Fresenius Medical Care Hold Deutsche Bank AG
09:41 Bridgewaters Depot-Umbau im dritten Quartal: Diese Aktien rückten neben Microsoft, NVIDIA & Co. in den Fokus
23.11.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 47
23.11.25 Gold, Öl & Co. in KW 47: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
22.11.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
22.11.25 KW 47: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

ATX und DAX höher -- Asiens Börsen am Montag letztlich fester -- Feiertag in Japan
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verbuchen Zuschläge im frühen Handel. In Fernost waren zum Wochenbeginn Gewinne zu erkennen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

