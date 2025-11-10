DAX 40-Wert Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Fresenius Medical Care (FMC) St von vor 5 Jahren angefallen

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie an der Börse XETRA ausgeführt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 73,30 EUR. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 1 000 EUR in die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 13,643 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 564,80 EUR, da sich der Wert eines Fresenius Medical Care (FMC) St-Anteils am 07.11.2025 auf 41,40 EUR belief. Damit hätte sich die Investition um 43,52 Prozent verkleinert.

Fresenius Medical Care (FMC) St wurde jüngst mit einem Börsenwert von 12,00 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at