EQS-CMS: Fresenius Medical Care AG : Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Fresenius Medical Care AG / Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Fresenius Medical Care AG : Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



10.11.2025 / 16:44 CET/CEST

Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Fresenius Medical Care AG: Aktienrückkauf

Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Erwerb eigener Aktien – Zwischenmeldung

Im Zeitraum vom 3. November 2025 bis zum 7. November 2025 (jeweils einschließlich) wurden insgesamt 1.105.000 Aktien der Fresenius Medical Care AG im Rahmen des Aktienrückkaufs erworben, dessen Beginn am 11. August 2025 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 bekanntgemacht wurde.

Dabei wurden jeweils Aktien wie folgt erworben:

Datum Zurückgekaufte Aktien (Stück) Gewichteter Durchschnittskurs

(in EUR) Transaktionsbetrag

(in EUR) Handelsplatz 3. November 2025 135.000 46,1129 6.225.240,36 XETA 4. November 2025 12.000 42,1359 505.630,51 AQEU 4. November 2025 69.000 42,1331 2.907.186,46 CEUX 4. November 2025 9.000 42,1287 379.158,63 TQEX 4. November 2025 130.000 42,6282 5.541.667,42 XETA 5. November 2025 10.000 41,6334 416.334,03 AQEU 5. November 2025 81.000 41,6095 3.370.370,88 CEUX 5. November 2025 10.000 41,6120 416.120,30 TQEX 5. November 2025 149.000 41,5997 6.198.355,03 XETA 6. November 2025 6.000 42,3751 254.250,71 AQEU 6. November 2025 85.000 42,3714 3.601.571,67 CEUX 6. November 2025 5.000 42,3863 211.931,39 TQEX 6. November 2025 154.000 42,3688 6.524.787,76 XETA 7. November 2025 15.000 41,6781 625.171,41 AQEU 7. November 2025 75.000 41,6765 3.125.736,55 CEUX 7. November 2025 10.000 41,6743 416.742,52 TQEX 7. November 2025 150.000 41,6844 6.252.665,74 XETA

Insgesamt wurden im Rahmen dieses Aktienrückkaufs bislang 5.457.783 Aktien erworben.

Der Erwerb der Aktien erfolgt durch ein von der Fresenius Medical Care AG beauftragtes Kreditinstitut.

Die Fresenius Medical Care AG wird über die Fortschritte des Aktienrückkaufs regelmäßig informieren, unter anderem durch Bekanntgabe der erforderlichen Informationen unter https://freseniusmedicalcare.com/de/investoren/aktien/aktienrueckkauf/.