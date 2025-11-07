Fresenius Medical Care Aktie

Fresenius Medical Care für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 578580 / ISIN: DE0005785802

Analyse im Blick 07.11.2025 14:43:55

Aktien-Analyse: Goldman Sachs Group Inc. bewertet Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie

Goldman Sachs Group Inc.-Analyst Richard Felton hat eine ausführliche Untersuchung des Fresenius Medical Care (FMC) St-Papiers durchgeführt.

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für FMC von 60 auf 55 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Richard Felton kappte seine Ergebnisschätzungen für den Dialysekonzern bis 2027 nach dem Quartalsbericht um bis zu neun Prozent.

Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie notierte um 14:26 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,0 Prozent auf 41,61 EUR. Somit verfügt der Anteilsschein noch über einen Wachstumsspielraum von 32,18 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel. Von der Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 192 234 Stück gehandelt. Das Papier gab seit Anfang des Jahres 2025 um 3,1 Prozent nach.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 23:42 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquelle: Alexey Goosev / Shutterstock.com,Fresenius Medical Care

07.11.25 Fresenius Medical Care Buy Goldman Sachs Group Inc.
07.11.25 Fresenius Medical Care Sell UBS AG
07.11.25 Fresenius Medical Care Underperform Jefferies & Company Inc.
06.11.25 Fresenius Medical Care Equal Weight Barclays Capital
06.11.25 Fresenius Medical Care Hold Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel

Fresenius Medical Care (FMC) St. 41,45 -1,43% Fresenius Medical Care (FMC) St.

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

