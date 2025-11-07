Aktien-Analyse: Goldman Sachs Group Inc. bewertet Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für FMC von 60 auf 55 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Richard Felton kappte seine Ergebnisschätzungen für den Dialysekonzern bis 2027 nach dem Quartalsbericht um bis zu neun Prozent.

Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie notierte um 14:26 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,0 Prozent auf 41,61 EUR. Somit verfügt der Anteilsschein noch über einen Wachstumsspielraum von 32,18 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel. Von der Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 192 234 Stück gehandelt. Das Papier gab seit Anfang des Jahres 2025 um 3,1 Prozent nach.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 23:42 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



