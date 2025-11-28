DAX 40-Wert Heidelberg Materials-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Heidelberg Materials-Investment von vor einem Jahr eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Heidelberg Materials-Aktie Investoren gebracht.

Die Heidelberg Materials-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand das Heidelberg Materials-Papier an diesem Tag bei 119,15 EUR. Bei einem 1 000-EUR-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 8,393 Heidelberg Materials-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 851,45 EUR, da sich der Wert einer Heidelberg Materials-Aktie am 27.11.2025 auf 220,60 EUR belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 85,14 Prozent angewachsen.

Jüngst verzeichnete Heidelberg Materials eine Marktkapitalisierung von 39,17 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at