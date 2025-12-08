DAX 40-Wert MTU Aero Engines-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in MTU Aero Engines von vor 5 Jahren verdient

Das wäre der Verdienst eines frühen MTU Aero Engines-Einstiegs gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurde das MTU Aero Engines-Papier via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete das MTU Aero Engines-Papier bei 205,50 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 48,662 MTU Aero Engines-Aktien. Die gehaltenen MTU Aero Engines-Anteile wären am 05.12.2025 17 080,29 EUR wert, da der Schlussstand 351,00 EUR betrug. Mit einer Performance von +70,80 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Jüngst verzeichnete MTU Aero Engines eine Marktkapitalisierung von 18,88 Mrd. Euro. Am 06.06.2005 wurden MTU Aero Engines-Anteile zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Die MTU Aero Engines-Aktie verzeichnete damals einen Erstkurs von 21,89 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at