MTU Aero Engines Aktie

WKN: A0D9PT / ISIN: DE000A0D9PT0

Rentable MTU Aero Engines-Anlage? 08.12.2025 10:04:39

DAX 40-Wert MTU Aero Engines-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in MTU Aero Engines von vor 5 Jahren verdient

DAX 40-Wert MTU Aero Engines-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in MTU Aero Engines von vor 5 Jahren verdient

Das wäre der Verdienst eines frühen MTU Aero Engines-Einstiegs gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurde das MTU Aero Engines-Papier via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete das MTU Aero Engines-Papier bei 205,50 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 48,662 MTU Aero Engines-Aktien. Die gehaltenen MTU Aero Engines-Anteile wären am 05.12.2025 17 080,29 EUR wert, da der Schlussstand 351,00 EUR betrug. Mit einer Performance von +70,80 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Jüngst verzeichnete MTU Aero Engines eine Marktkapitalisierung von 18,88 Mrd. Euro. Am 06.06.2005 wurden MTU Aero Engines-Anteile zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Die MTU Aero Engines-Aktie verzeichnete damals einen Erstkurs von 21,89 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: MTU Aero Engines

02.12.25 MTU Aero Engines Equal Weight Barclays Capital
24.11.25 MTU Aero Engines Outperform Bernstein Research
18.11.25 MTU Aero Engines Sector Perform RBC Capital Markets
05.11.25 MTU Aero Engines Buy Jefferies & Company Inc.
04.11.25 MTU Aero Engines Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel

MTU Aero Engines AG 354,80 1,26% MTU Aero Engines AG

