DAX 40-Wert Symrise-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Symrise von vor 5 Jahren bedeutet

Die Symrise-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 105,35 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in Symrise-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 9,492 Symrise-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 673,18 EUR, da sich der Wert eines Symrise-Papiers am 27.11.2025 auf 70,92 EUR belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 32,68 Prozent eingebüßt.

Symrise wurde am Markt mit 9,93 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at