DAX aktuell: DAX präsentiert sich am Nachmittag fester

Wenig Veränderung ist aktuell in Frankfurt zu beobachten.

Der DAX tendiert im XETRA-Handel um 15:42 Uhr um 0,08 Prozent höher bei 18 741,54 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1,780 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,019 Prozent auf 18 729,64 Punkte an der Kurstafel, nach 18 726,08 Punkten am Vortag.

Der DAX erreichte am Mittwoch sein Tagestief bei 18 695,37 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 18 756,53 Punkten lag.

So bewegt sich der DAX im Jahresverlauf

Auf Wochensicht ging es für den DAX bereits um 0,643 Prozent aufwärts. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX lag am vorherigen Handelstag, dem 16.08.2024, bei 18 322,40 Punkten. Vor drei Monaten, am 18.06.2024, lag der DAX-Kurs bei 18 131,97 Punkten. Der DAX stand noch vor einem Jahr, am 18.09.2023, bei 15 727,12 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 kletterte der Index bereits um 11,76 Prozent nach oben. Der DAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 18 990,78 Punkten. Bei 16 345,02 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im DAX aktuell

Die Gewinner-Aktien im DAX sind aktuell BASF (+ 3,82 Prozent auf 46,08 EUR), Siemens Energy (+ 3,26 Prozent auf 31,34 EUR), BMW (+ 2,25 Prozent auf 74,56 EUR), Commerzbank (+ 1,58 Prozent auf 15,78 EUR) und Zalando (+ 1,51 Prozent auf 26,15 EUR). Unter Druck stehen im DAX hingegen Sartorius vz (-1,63 Prozent auf 241,00 EUR), Covestro (-1,04 Prozent auf 54,98 EUR), QIAGEN (-0,94 Prozent auf 41,20 EUR), EON SE (-0,91 Prozent auf 13,58 EUR) und Symrise (-0,86 Prozent auf 121,10 EUR).

Welche DAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der Commerzbank-Aktie ist im DAX derzeit am höchsten. 4 670 994 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von SAP SE mit 233,475 Mrd. Euro im DAX den größten Anteil aus.

DAX-Fundamentalkennzahlen im Blick

Unter den DAX-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie mit 2,61 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Was die Dividendenrendite angeht, ist die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,15 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

