DAX aktuell: DAX schlussendlich im Aufwind

Zum Handelsende ging es im DAX im XETRA-Handel um 0,29 Prozent aufwärts auf 25 069,11 Punkte. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 2,056 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,133 Prozent auf 25 028,93 Punkte an der Kurstafel, nach 24 995,81 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den DAX bis auf 24 887,00 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25 095,66 Zählern.

DAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verbucht der DAX bislang ein Plus von 1,39 Prozent. Vor einem Monat, am 01.06.2026, wies der DAX 25 003,04 Punkte auf. Der DAX wies vor drei Monaten, am 01.04.2026, einen Wert von 23 298,89 Punkten auf. Der DAX erreichte vor einem Jahr, am 01.07.2025, einen Stand von 23 673,29 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 2,16 Prozent. Das DAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 25 507,79 Punkten. Bei 21 863,81 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im DAX

Unter den Top-Aktien im DAX befinden sich aktuell Rheinmetall (+ 6,07 Prozent auf 1 050,60 EUR), SAP SE (+ 5,13 Prozent auf 140,88 EUR), Scout24 (+ 3,39 Prozent auf 74,80 EUR), Fresenius SE (+ 2,65 Prozent auf 41,03 EUR) und Symrise (+ 2,00 Prozent auf 89,58 EUR). Die Flop-Titel im DAX sind hingegen Infineon (-4,62 Prozent auf 77,90 EUR), Siemens (-2,74 Prozent auf 273,45 EUR), HOCHTIEF (-2,09 Prozent auf 496,40 EUR), EON SE (-2,02 Prozent auf 17,66 EUR) und Merck (-1,60 Prozent auf 144,50 EUR).

Die teuersten DAX-Unternehmen

Im DAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 7 583 521 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im DAX nimmt die Siemens-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 205,202 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Werte im Fokus

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,68 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten. Unter den Aktien im Index weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,51 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at