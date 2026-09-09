Infineon Aktie
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WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004
Infineon Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Infineon mit einem Kursziel von 100 Euro auf "Buy" belassen. Der Investitionszyklus im Halbleiterbereich dürfte sich über 2028 hinaus fortsetzen, schrieb Tammy Qiu am Dienstag. Darauf deuteten beispielsweise anhaltend hohe Ausgaben der taiwanischen TSMC hin. Bei Infineon und STMicro sieht die Expertin nach der jüngsten Kursschwäche eine gute Einstiegsgelegenheit. Chips für KI-Einsatz liefen weiter gut, und in anderen Einsatzbereichen gebe es Erholungssignale./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2026 / 16:42 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Infineon AG Buy
|
Unternehmen:
Infineon AG
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
100,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
58,45 €
|
Abst. Kursziel*:
71,09%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
57,97 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
72,50%
|
Analyst Name::
Tammy Qiu
|
KGV*:
-
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