Infineon Aktie

58,30EUR -2,60EUR -4,27%
Infineon für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004

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08.09.2026 15:14:41

Infineon Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Infineon auf "Outperform" mit einem Kursziel von 102 Euro belassen. Im Geschäft mit der Automobilindustrie komme in der Chipbranche eine Erholung in die Gänge, schrieb Analyst David Dai in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Endmarkt für Kraftfahrzeuge bleibe zwar schwach, doch eine sich verbessernde Preisentwicklung sei ein unterschätzter Hebel für die Ertragskraft. Unter den Herstellern analoger Chips bevorzugt der Experte in Europa Infineon und Reseas, in den USA Analog Devices./tih/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.09.2026 / 19:18 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.09.2026 / 20:30 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Infineon AG Outperform
Unternehmen:
Infineon AG 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
102,00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
58,38 € 		Abst. Kursziel*:
74,72%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
58,30 € 		Abst. Kursziel aktuell:
74,96%
Analyst Name::
David Dai 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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15:14 Infineon Outperform Bernstein Research
07.09.26 Infineon Buy Deutsche Bank AG
07.09.26 Infineon Buy Warburg Research
27.08.26 Infineon Kaufen DZ BANK
07.08.26 Infineon Buy Goldman Sachs Group Inc.
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Aktien in diesem Artikel

Infineon AG 58,03 -4,71% Infineon AG

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13:40 BP Neutral JP Morgan Chase & Co.
13:38 Shell Overweight JP Morgan Chase & Co.
13:36 TotalEnergies Overweight JP Morgan Chase & Co.
11:49 JPMorgan Chase Hold Jefferies & Company Inc.
11:27 Saint-Gobain Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11:27 VINCI Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11:18 Heidelberg Materials Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10:33 Airbus Buy Deutsche Bank AG
10:31 TeamViewer Neutral Goldman Sachs Group Inc.
10:24 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10:24 Hannover Rück Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10:14 AstraZeneca Sell Deutsche Bank AG
10:10 Novartis Sell Deutsche Bank AG
09:39 Novartis Hold Jefferies & Company Inc.
09:25 EVN kaufen Erste Group Bank
08:47 Deutsche Börse Buy Warburg Research
08:22 Novo Nordisk Equal Weight Barclays Capital
08:21 Sanofi Equal Weight Barclays Capital
08:20 Roche Overweight Barclays Capital
08:19 Sartorius Stedim Biotech Overweight Barclays Capital
08:19 Sartorius vz. Overweight Barclays Capital
08:16 Novartis Equal Weight Barclays Capital
08:15 GSK Underweight Barclays Capital
08:15 arGEN-X Overweight Barclays Capital
08:14 AstraZeneca Overweight Barclays Capital
08:09 Merck Equal Weight Barclays Capital
08:08 Bayer Overweight Barclays Capital
07:41 BBVA Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:39 FUCHS Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:16 Fresenius Buy UBS AG
07:07 Commerzbank Neutral JP Morgan Chase & Co.
07:06 Deutsche Bank Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:05 SAP Neutral UBS AG
07:04 ASML NV Buy UBS AG
06:52 FedEx Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:49 UniCredit Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:46 Scout24 Buy Jefferies & Company Inc.
06:39 ING Group Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:37 VINCI Neutral JP Morgan Chase & Co.
06:36 Fraport Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:31 UBS Overweight JP Morgan Chase & Co.
07.09.26 Airbus Hold Jefferies & Company Inc.
07.09.26 DWS Group Buy Jefferies & Company Inc.
07.09.26 Unilever Outperform Bernstein Research
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