Infineon Aktie
|58,30EUR
|-2,60EUR
|-4,27%
WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004
Infineon Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Infineon auf "Outperform" mit einem Kursziel von 102 Euro belassen. Im Geschäft mit der Automobilindustrie komme in der Chipbranche eine Erholung in die Gänge, schrieb Analyst David Dai in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Endmarkt für Kraftfahrzeuge bleibe zwar schwach, doch eine sich verbessernde Preisentwicklung sei ein unterschätzter Hebel für die Ertragskraft. Unter den Herstellern analoger Chips bevorzugt der Experte in Europa Infineon und Reseas, in den USA Analog Devices./tih/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.09.2026 / 19:18 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.09.2026 / 20:30 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Infineon AG Outperform
|
Unternehmen:
Infineon AG
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
102,00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
58,38 €
|
Abst. Kursziel*:
74,72%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
58,30 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
74,96%
|
Analyst Name::
David Dai
|
KGV*:
-
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|27.08.26
|Infineon Kaufen
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|07.08.26
|Infineon Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.08.26
|Infineon Neutral
|UBS AG
|05.08.26
|Infineon Hold
|Warburg Research
|02.07.26
|Infineon Neutral
|UBS AG
|05.06.26
|Infineon Hold
|Warburg Research
|07.05.26
|Infineon Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Infineon AG
|58,03
|-4,71%
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|Shell Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:36
|TotalEnergies Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:49
|JPMorgan Chase Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11:27
|Saint-Gobain Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:27
|VINCI Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:18
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:33
|Airbus Buy
|Deutsche Bank AG
|10:31
|TeamViewer Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:24
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
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|10:24
|Hannover Rück Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:14
|AstraZeneca Sell
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|10:10
|Novartis Sell
|Deutsche Bank AG
|09:39
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:25
|EVN kaufen
|Erste Group Bank
|08:47
|Deutsche Börse Buy
|Warburg Research
|08:22
|Novo Nordisk Equal Weight
|Barclays Capital
|08:21
|Sanofi Equal Weight
|Barclays Capital
|08:20
|Roche Overweight
|Barclays Capital
|08:19
|Sartorius Stedim Biotech Overweight
|Barclays Capital
|08:19
|Sartorius vz. Overweight
|Barclays Capital
|08:16
|Novartis Equal Weight
|Barclays Capital
|08:15
|GSK Underweight
|Barclays Capital
|08:15
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|Barclays Capital
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|Barclays Capital
|08:09
|Merck Equal Weight
|Barclays Capital
|08:08
|Bayer Overweight
|Barclays Capital
|07:41
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|07:39
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