DAX aktuell: So steht der DAX mittags

Der DAX bewegt sich im XETRA-Handel um 12:09 Uhr um 0,77 Prozent leichter bei 25 083,18 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 2,147 Bio. Euro wert. Zuvor eröffnete der Index bei 25 198,38 Zählern und damit 0,316 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (25 278,21 Punkte).

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 25 228,94 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 25 031,07 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der DAX seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn ging es für den DAX bereits um 0,378 Prozent aufwärts. Der DAX erreichte vor einem Monat, am 19.01.2026, den Stand von 24 959,06 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 19.11.2025, lag der DAX bei 23 162,92 Punkten. Der DAX verzeichnete vor einem Jahr, am 19.02.2025, den Wert von 22 433,63 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 2,22 Prozent aufwärts. Der DAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 25 507,79 Punkten. Bei 24 266,33 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im DAX

Unter den Top-Aktien im DAX befinden sich aktuell Rheinmetall (+ 1,62 Prozent auf 1 721,50 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 1,39 Prozent auf 40,95 EUR), Vonovia SE (+ 1,23 Prozent auf 27,24 EUR), Scout24 (+ 1,16 Prozent auf 69,50 EUR) und Fresenius SE (+ 1,08 Prozent auf 52,38 EUR). Unter den schwächsten DAX-Aktien befinden sich derweil Airbus SE (-6,32 Prozent auf 187,88 EUR), BMW (-2,46 Prozent auf 89,54 EUR), Volkswagen (VW) vz (-2,31 Prozent auf 101,70 EUR), BASF (-2,28 Prozent auf 48,77 EUR) und RWE (-2,20 Prozent auf 51,58 EUR).

Welche Aktien im DAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Im DAX ist die EON SE-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1 338 289 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie dominiert den DAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 193,150 Mrd. Euro.

DAX-Fundamentaldaten

Die Porsche Automobil-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,35 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten inne. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,08 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

