RWE Aktie

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WKN: 703712 / ISIN: DE0007037129

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15.05.2026 06:45:36

RWE Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für RWE auf "Overweight" belassen. RWE und SSE bleiben die Favoriten des Analysten Javier Garrido im europäischen Versorgersektor. Beide stehen auch auf der "Analyst Focus List" mit den generell besten Anlageideen der Investmentbank. Garrido rechnet mit weiter steigenden Strompreisen, wie er am Donnerstag schrieb. Bei RWE und SSE sieht er prozentual zweistellige Gewinndynamik./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.05.2026 / 16:38 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.05.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: RWE AG St. Overweight
Unternehmen:
RWE AG St. 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
56,50 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
55,26 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Javier Garrido 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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