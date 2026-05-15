NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für RWE auf "Overweight" belassen. RWE und SSE bleiben die Favoriten des Analysten Javier Garrido im europäischen Versorgersektor. Beide stehen auch auf der "Analyst Focus List" mit den generell besten Anlageideen der Investmentbank. Garrido rechnet mit weiter steigenden Strompreisen, wie er am Donnerstag schrieb. Bei RWE und SSE sieht er prozentual zweistellige Gewinndynamik./ag/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.05.2026 / 16:38 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.05.2026 / 00:15 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.