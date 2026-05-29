RWE Aktie
|54,68EUR
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|0,59%
WKN: 703712 / ISIN: DE0007037129
29.05.2026 08:16:40
RWE Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für RWE mit einem Kursziel von 66 Euro auf "Overweight" belassen. Eine Aufstockung des Amprion-Anteils könnte die Wachstumsstory der Essener stärken, schrieb Peter Crampton am Donnerstag nach einem Pressebericht./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.05.2026 / 15:28 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.05.2026 / 15:29 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: RWE AG St. Overweight
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Unternehmen:
RWE AG St.
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Analyst:
Barclays Capital
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Kursziel:
66,00 €
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Rating jetzt:
Overweight
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Kurs*:
54,50 €
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Abst. Kursziel*:
21,10%
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Rating update:
Overweight
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Kurs aktuell:
54,68 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
20,70%
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Analyst Name::
Peter Crampton
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KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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