LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für RWE mit einem Kursziel von 66 Euro auf "Overweight" belassen. Eine Aufstockung des Amprion-Anteils könnte die Wachstumsstory der Essener stärken, schrieb Peter Crampton am Donnerstag nach einem Pressebericht./ag/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.05.2026 / 15:28 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.05.2026 / 15:29 / GMT



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