DAX-Handel aktuell: DAX mittags schwächer

Am Mittwoch bewegt sich der DAX um 12:10 Uhr via XETRA 0,21 Prozent leichter bei 23 968,65 Punkten. Die DAX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 2,024 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 0,227 Prozent stärker bei 24 072,90 Punkten in den Handel, nach 24 018,26 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 23 918,61 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 24 110,00 Punkten.

DAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Beginn der Woche ging es für den DAX bereits um 0,941 Prozent nach unten. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 27.03.2026, den Stand von 22 300,75 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 29.01.2026, betrug der DAX-Kurs 24 309,46 Punkte. Vor einem Jahr, am 29.04.2025, wurde der DAX mit einer Bewertung von 22 425,83 Punkten gehandelt.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 2,33 Prozent nach unten. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des DAX bereits bei 25 507,79 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 21 863,81 Punkten.

DAX-Gewinner und -Verlierer

Die Gewinner-Aktien im DAX sind aktuell adidas (+ 7,04 Prozent auf 147,50 EUR), Symrise (+ 5,69 Prozent auf 77,62 EUR), Scout24 (+ 4,59 Prozent auf 70,60 EUR), Infineon (+ 3,71 Prozent auf 54,76 EUR) und Siemens Energy (+ 2,42 Prozent auf 177,16 EUR). Auf der Verliererseite im DAX stehen hingegen Deutsche Bank (-3,08 Prozent auf 26,46 EUR), Hannover Rück (-2,94 Prozent auf 257,80 EUR), Merck (-2,51 Prozent auf 108,65 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-2,35 Prozent auf 531,40 EUR) und SAP SE (-2,26 Prozent auf 145,52 EUR).

Die teuersten DAX-Unternehmen

Im DAX sticht die Deutsche Bank-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 3 797 451 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Siemens-Aktie macht im DAX mit 191,976 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Diese Dividenden zahlen die DAX-Werte

Im DAX präsentiert die Porsche Automobil-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,13 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,84 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at