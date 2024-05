Deutsche Bank AG gibt Commerzbank-Aktie Buy

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Commerzbank von 16 auf 19 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Bank liefere weiter gut ab, schrieb Analyst Hadley Cohen in ihrer am Donnerstag vorliegenden Nachbetrachtung des Quartalsberichts. Sie hob ihre Schätzungen in der Hoffnung auf mehr.

Aktienbewertung im Detail: Die Commerzbank-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

Die Commerzbank-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 13:18 Uhr 0,3 Prozent im Plus bei 15,11 EUR. Daher zeigt die Aktie noch ein Aufwärtspotenzial von 25,74 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 2 066 291 Commerzbank-Aktien. Der Anteilsschein gewann seit Beginn des Jahres 2024 44,0 Prozent. Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 07.08.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.05.2024 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CEST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.05.2024 / 08:05 / CEST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.