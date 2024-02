Deutsche Bank AG gibt Siemens Energy-Aktie Hold

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Siemens Energy nach detaillierten Zahlen zum ersten Geschäftsquartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 14 Euro belassen. Zwar mache die Windenergie-Tochter Gamesa inzwischen einige Fortschritte, doch die Finanzaufwendungen Kosten würden wegen Extrakosten deutlich höher ausfallen, schrieb Analyst Gael de-Bray in einer am Donnerstag vorliegenden Studie.

Aktienauswertung: Die Siemens Energy-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen

Bei der Siemens Energy-Aktie ließ sich um 08:01 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im Tradegate-Handel hat das Papier einen Wert von 13,92 EUR. Also hat die Aktie noch einen Anstiegsspielraum von 0,57 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 4 354 Siemens Energy-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Seit Jahresbeginn 2024 legte der Anteilsschein um 16,5 Prozent zu. Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 08.05.2024 mit der Vorlage der Kennzahlen gerechnet.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.02.2024 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.02.2024 / 17:06 / GMT





