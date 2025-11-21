Siemens Energy Aktie
|104,50EUR
|-3,75EUR
|-3,46%
WKN DE: ENER6Y / ISIN: DE000ENER6Y0
Siemens Energy Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Siemens Energy von 77 auf 85 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Der Kapitalmarkttag sei positiv gewesen, schrieb Vladimir Sergievskiy am Freitagmorgen in seiner Nachbetrachtung. Die Geschäftsdynamik des Energietechnikkonzerns sei solide, zeige aber gewisse Anzeichen für einen zyklischen Höhepunkt. Der Experte rechnet zwar mit einer Anpassung der Markterwartungen nach oben, der Aktienkurs preise allerdings einen endlos guten Geschäftsverlauf bereits ein./ag/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.11.2025 / 04:04 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.11.2025 / 04:09 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Siemens Energy AG Equal Weight
|
Unternehmen:
Siemens Energy AG
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
85,00 €
|
Rating jetzt:
Equal Weight
|
Kurs*:
114,30 €
|
Abst. Kursziel*:
-25,63%
|
Rating update:
Equal Weight
|
Kurs aktuell:
104,50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-18,66%
|
Analyst Name::
Vladimir Sergievskiy
|
KGV*:
-
|Siemens Energy AG
|109,25
|0,92%
