Deutsche Bank AG mit Investmenttipp: Buy-Note für Porsche-Aktie

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Porsche AG auf "Buy" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Das voll elektrifizierte Modell Macan sei eines der im Vorfeld am stärksten beachteten, schrieb Analyst Tim Rokossa in einer am Montag vorliegenden Studie. Das gelte sowohl aus Sicht der Kunden als auch aus der Perspektive des Kapitalmarktes. Porsche könne schon im kommenden Jahr 100 000 Einheiten des Modells absetzen.

Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Porsche-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Die Porsche-Aktie musste um 13:11 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,8 Prozent auf 81,44 EUR abwärts. Also weist das Papier noch eine Entwicklungsmöglichkeit von 22,79 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Der Tagesumsatz der Porsche-Aktie belief sich zuletzt auf 128 915 Aktien. Seit Jahresanfang 2024 ging es für den Anteilsschein um 1,9 Prozent aufwärts. Die nächste Bilanzvorlage dürfte am 12.03.2024 erfolgen.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2024 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.03.2024 / 06:57 / CET



