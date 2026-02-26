Deutsche Bank Aktie
WKN: 514000 / ISIN: DE0005140008
|Aktienrückkauf
|
26.02.2026 16:06:00
Deutsche Bank-Aktie im Plus: Start von Rückkaufprogramm
Wie die Deutsche Bank mitteilte, startet das Programm im Volumen von 1,0 Milliarden Euro am Donnerstag.
Die Aktie der Deutschen Bank zeigt sich im XETRA-Handel zeitweise 1,37 Prozent fester bei 31,02 Euro.
DOW JONES
