Aktienrückkauf 26.02.2026 16:06:00

Deutsche Bank-Aktie im Plus: Start von Rückkaufprogramm

Deutsche Bank-Aktie im Plus: Start von Rückkaufprogramm

Die Deutsche Bank setzt ihr angekündigtes Aktienrückkaufprogramm um.

Wie die Deutsche Bank mitteilte, startet das Programm im Volumen von 1,0 Milliarden Euro am Donnerstag.

Die Aktie der Deutschen Bank zeigt sich im XETRA-Handel zeitweise 1,37 Prozent fester bei 31,02 Euro.

DOW JONES

