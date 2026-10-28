Deutsche Bank Aktie
|30,08EUR
|1,23EUR
|4,25%
WKN: 514000 / ISIN: DE0005140008
Deutsche Bank Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Deutsche Bank auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 36 Euro belassen. Aus einer am Mittwoch vorliegenden Studie von Analyst Philipp Häßler geht hervor, dass das Finanzinstitut gute Zahlen zum dritten Quartal vorgelegt und die Ertragsprognose angehoben hat. Er geht davon aus, dass das Umfeld an den Kapitalmärkten positiv bleibt. Außerdem sollte die Deutsche Bank seiner Einschätzung nach von einer steigenden Kreditnachfrage in Deutschland profitieren./rob/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 16:33 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2026 / 16:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Deutsche Bank AG Kaufen
|
Unternehmen:
Deutsche Bank AG
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Kaufen
|
Kurs*:
30,02 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Kaufen
|
Kurs aktuell:
30,08 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Philipp Dr. Häßler
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Deutsche Bank AG
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15:58
|STOXX-Handel So entwickelt sich der Euro STOXX 50 aktuell (finanzen.at)
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15:58
|Börse Frankfurt in Grün: So bewegt sich der LUS-DAX aktuell (finanzen.at)
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15:58
|Freundlicher Handel in Frankfurt: DAX am Nachmittag auf grünem Terrain (finanzen.at)
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13:10
|EQS-CMS: Deutsche Bank AG: Release according to Article 50 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
13:10
|EQS-CMS: Deutsche Bank AG: Veröffentlichung gemäß § 50 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)
|
12:52
|Deutsche Bank-Analyse: Hold-Bewertung von Jefferies & Company Inc. für Aktie (finanzen.at)
|
12:27
|Zurückhaltung in Frankfurt: DAX am Mittag im Minus (finanzen.at)
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12:27
|Minuszeichen in Frankfurt: LUS-DAX fällt am Mittag (finanzen.at)
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|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.26
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|Jefferies & Company Inc.
|12:02
|Deutsche Bank Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:50
|Deutsche Bank Buy
|UBS AG
|08:23
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|07:59
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.26
|Deutsche Bank Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:50
|Deutsche Bank Buy
|UBS AG
|08:23
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|07:59
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.26
|Deutsche Bank Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.10.26
|Deutsche Bank Buy
|UBS AG
|12:02
|Deutsche Bank Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|Deutsche Bank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.07.26
|Deutsche Bank Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.07.26
|Deutsche Bank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.05.26
|Deutsche Bank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Deutsche Bank AG
|30,04
|4,12%
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|15:08
|United Parcel Service Buy
|UBS AG
|14:10
|Novo Nordisk Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13:07
|Danone Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12:58
|Saint-Gobain Sell
|UBS AG
|12:57
|Lenzing neutral
|Deutsche Bank AG
|12:35
|GSK Outperform
|Bernstein Research
|12:06
|Novartis Neutral
|UBS AG
|12:05
|Unilever Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|12:05
|Unilever Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12:04
|Unilever Sell
|UBS AG
|12:03
|GSK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:03
|Santander Buy
|UBS AG
|12:03
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12:02
|Deutsche Bank Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11:32
|Saint-Gobain Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11:28
|BNP Paribas Outperform
|RBC Capital Markets
|11:19
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:18
|Stellantis Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:08
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:07
|Saint-Gobain Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:03
|DWS Group Outperform
|RBC Capital Markets
|11:03
|Beiersdorf Neutral
|UBS AG
|11:01
|CA Immobilien accumulate
|Erste Group Bank
|11:00
|Santander Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:59
|Danone Outperform
|Bernstein Research
|10:59
|Roche Buy
|Deutsche Bank AG
|10:58
|Danone Buy
|UBS AG
|10:53
|BNP Paribas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:50
|Deutsche Bank Buy
|UBS AG
|10:49
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:37
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|10:37
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|10:36
|Delivery Hero Neutral
|UBS AG
|10:36
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:35
|Unilever Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:33
|Delivery Hero Outperform
|Bernstein Research
|10:33
|Danone Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10:32
|DWS Group Buy
|UBS AG
|10:29
|Porsche vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|10:28
|Beiersdorf Sell
|Deutsche Bank AG
|10:26
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|10:20
|HSBC Holdings Hold
|Deutsche Bank AG
|10:19
|Merck Hold
|Deutsche Bank AG
|10:16
|Novartis Hold
|Deutsche Bank AG