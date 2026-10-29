Deutsche Bank Aktie
|30,88EUR
|0,81EUR
|2,68%
WKN: 514000 / ISIN: DE0005140008
Deutsche Bank Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Deutsche Bank nach Zahlen von 36 auf 40 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Trotz des sich veränderten Konjunkturumfelds setze das Bankhaus die Umsetzung des strategischen Plans konsequent fort, schrieb Anke Reingen in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Sie sieht Aufwärtspotenzial bei den Aktien unter der Annahme, dass die Leistung und Rentabilität von den Frankfurtern weiter verbessert wird./rob/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 16:09 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2026 / 16:09 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Deutsche Bank AG Outperform
|
Unternehmen:
Deutsche Bank AG
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
40,00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
30,07 €
|
Abst. Kursziel*:
33,05%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
30,88 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
29,55%
|
Analyst Name::
Anke Reingen
|
KGV*:
-
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|28.10.26
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|28.10.26
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|28.10.26
|Deutsche Bank Kaufen
|DZ BANK
|28.10.26
|Deutsche Bank Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.10.26
|Deutsche Bank Buy
|UBS AG
|28.10.26
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|28.10.26
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|28.10.26
|Deutsche Bank Kaufen
|DZ BANK
|28.10.26
|Deutsche Bank Buy
|UBS AG
|28.10.26
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|28.10.26
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.10.26
|Deutsche Bank Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|Deutsche Bank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.07.26
|Deutsche Bank Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.07.26
|Deutsche Bank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.05.26
|Deutsche Bank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Deutsche Bank AG
|30,82
|2,49%
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|10:02
|adidas Buy
|Jefferies & Company Inc.
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|Jefferies & Company Inc.
|09:53
|Shell Buy
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|DWS Group Equal Weight
|Barclays Capital
|09:35
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|RBC Capital Markets
|09:31
|ING Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:30
|MTU Aero Engines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:16
|Danone Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:11
|Vonovia Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:02
|Delivery Hero Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:01
|Airbus Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:01
|BASF Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:00
|AB InBev Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:59
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|AIXTRON Overweight
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|08:49
|adidas Outperform
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|07:47
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|07:24
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|RBC Capital Markets
|07:22
|Novartis Market-Perform
|Bernstein Research
|07:15
|Alphabet A Outperform
|RBC Capital Markets
|06:59
|Stellantis Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:58
|Airbus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:58
|Novartis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:57
|GSK Hold
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|06:56
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|JP Morgan Chase & Co.
|06:39
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|28.10.26
|Knorr-Bremse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.10.26
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets