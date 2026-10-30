Deutsche Bank Aktie
|30,23EUR
|-0,81EUR
|-2,61%
WKN: 514000 / ISIN: DE0005140008
Deutsche Bank Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Deutsche Bank von 37 auf 38 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Weg zur Kapitalrendite (RoTE) von 13 Prozent bis 2028 werde zunehmend klarer, schrieb Mate Nemes am Donnerstag in einem Resümee zum Quartalsbericht./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 22:27 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Deutsche Bank AG Buy
|
Unternehmen:
Deutsche Bank AG
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
38,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
30,39 €
|
Abst. Kursziel*:
25,04%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
30,23 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
25,72%
|
Analyst Name::
Mate Nemes
|
KGV*:
-
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|28.10.26
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|DZ BANK
|28.10.26
|Deutsche Bank Buy
|UBS AG
|28.10.26
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|28.10.26
|Deutsche Bank Hold
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|07.08.26
|Deutsche Bank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.07.26
|Deutsche Bank Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.07.26
|Deutsche Bank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
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Aktien in diesem Artikel
|Deutsche Bank AG
|30,18
|-2,75%
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|12:43
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