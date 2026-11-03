Lufthansa Aktie
WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125
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03.11.2026 12:56:42
Deutsche Lufthansa Q3 2026 Earnings Call Transcript
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Nachrichten zu Lufthansa AG
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03.11.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX präsentiert sich zum Ende des Dienstagshandels leichter (finanzen.at)
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03.11.26
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03.11.26
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03.11.26
|XETRA-Handel MDAX notiert mittags im Minus (finanzen.at)
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03.11.26
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03.11.26
|ROUNDUP 2: Kerosin belastet Lufthansa 2026 noch stärker - Aktie legt zu (dpa-AFX)
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03.11.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: MDAX sackt zum Start ab (finanzen.at)
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03.11.26
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Analysen zu Lufthansa AG
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