DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie: Barclays Capital gibt Overweight-Bewertung bekannt

Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für DHL Group nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Der Logistikkonzern habe etwas besser als erwartet abgeschnitten, schrieb Analyst Marco Limite in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Ausblick sei bestätigt worden und nun müsse auf eine Handelserholung gewartet werden.

Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Um 12:56 Uhr sprang die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 38,65 EUR zu. Infolgedessen zeigt der Anteil noch ein Aufwärtspotenzial von 16,43 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Zuletzt stieg das Handelsvolumen via XETRA auf 1 377 387 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien. Das Papier büßte seit Jahresanfang 2024 um 9,6 Prozent ein. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Bilanz für Q1 2024 wird am 07.05.2024 erwartet.

LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2024 / 06:26 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2024 / 06:27 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.