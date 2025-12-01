Start in die smarte Geldanlage - 50 € geschenkt! Bei Eröffnung Code "FI67TH50ZN" eingeben. -W-

DHL Group Aktie

WKN: 555200 / ISIN: DE0005552004

Bewertung im Fokus 01.12.2025 11:28:49

DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie: Goldman Sachs Group Inc. gibt Buy-Bewertung bekannt

DHL Group (ex Deutsche Post)-Papier wurde einer eingehenden Untersuchung durch Goldman Sachs Group Inc.-Analyst Patrick Creuset unterzogen.

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für DHL Group mit einem Kursziel von 48 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Patrick Creuset setzt im europäischen Transportbereich weiter auf Selbsthilfe- und Kostensenkungsstorys wie DHL, DSV und GXO Logistics. Sie hätten zudem eine klare Aussicht, den Künstliche-Intelligenz-Hebel für weitere Produktivitätsverbesserungen zu nutzen.

Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Um 11:12 Uhr sprang die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,1 Prozent auf 44,89 EUR zu. Hiermit hat das Papier noch Spielraum von 6,93 Prozent nach oben bezogen auf das festgelegte Kursziel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 273 310 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien. Seit Beginn des Jahres 2025 ging es für das DHL Group (ex Deutsche Post)-Papier um 38,8 Prozent aufwärts. Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 05.03.2026 terminiert.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.12.2025 / 06:00 / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

