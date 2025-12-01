DHL Group Aktie

45,25EUR 0,43EUR 0,96%
DHL Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 555200 / ISIN: DE0005552004

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
01.12.2025 10:37:30

DHL Group (ex Deutsche Post) Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für DHL Group mit einem Kursziel von 48 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Patrick Creuset setzt im europäischen Transportbereich weiter auf Selbsthilfe- und Kostensenkungsstorys wie DHL, DSV und GXO Logistics. Sie hätten zudem eine klare Aussicht, den Künstliche-Intelligenz-Hebel für weitere Produktivitätsverbesserungen zu nutzen./ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.12.2025 / 06:00 / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: DHL Group (ex Deutsche Post) Buy
Unternehmen:
DHL Group (ex Deutsche Post) 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
48,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
45,00 € 		Abst. Kursziel*:
6,67%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
45,25 € 		Abst. Kursziel aktuell:
6,08%
Analyst Name::
Patrick Creuset 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu DHL Group (ex Deutsche Post)mehr Nachrichten

Analysen zu DHL Group (ex Deutsche Post)mehr Analysen

10:37 DHL Group Buy Goldman Sachs Group Inc.
07:17 DHL Group Overweight JP Morgan Chase & Co.
26.11.25 DHL Group Neutral UBS AG
20.11.25 DHL Group Kaufen DZ BANK
14.11.25 DHL Group Buy Jefferies & Company Inc.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

DHL Group (ex Deutsche Post) 45,25 0,96% DHL Group (ex Deutsche Post)

Aktuelle Aktienanalysen

10:37 DHL Group Buy Goldman Sachs Group Inc.
10:28 Apple Overweight JP Morgan Chase & Co.
10:26 Airbus Outperform RBC Capital Markets
10:01 Airbus Buy Deutsche Bank AG
09:54 Airbus Overweight Barclays Capital
08:57 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy Deutsche Bank AG
08:56 Hermès Buy Deutsche Bank AG
08:55 Richemont Buy Deutsche Bank AG
08:49 Vonovia Hold Deutsche Bank AG
08:49 TAG Immobilien Buy Deutsche Bank AG
08:48 LEG Immobilien Buy Deutsche Bank AG
08:47 Deutsche Wohnen Buy Deutsche Bank AG
08:45 Instone Real Estate Group Hold Deutsche Bank AG
08:40 Aroundtown Hold Deutsche Bank AG
08:15 AIXTRON Neutral JP Morgan Chase & Co.
08:14 STMicroelectronics Neutral JP Morgan Chase & Co.
08:13 Infineon Neutral JP Morgan Chase & Co.
08:12 Salesforce Buy Jefferies & Company Inc.
08:11 AstraZeneca Buy Jefferies & Company Inc.
08:08 Swiss Re Underperform RBC Capital Markets
08:08 Inditex Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:06 Allianz Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:03 Roche Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:19 International Consolidated Airlines Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:17 Hapag-Lloyd Underweight JP Morgan Chase & Co.
07:17 DHL Group Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:16 Ryanair Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:15 easyJet Underweight JP Morgan Chase & Co.
07:07 AIR France-KLM Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:01 Novo Nordisk Underperform Jefferies & Company Inc.
06:57 Lufthansa Neutral JP Morgan Chase & Co.
06:39 Nokia Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:38 TeamViewer Neutral JP Morgan Chase & Co.
06:34 ams-OSRAM Underweight JP Morgan Chase & Co.
06:18 Adyen B.V. Parts Sociales Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:16 ASML NV Overweight JP Morgan Chase & Co.
28.11.25 IONOS Overweight JP Morgan Chase & Co.
28.11.25 Rio Tinto Sector Perform RBC Capital Markets
28.11.25 PUMA Halten DZ BANK
28.11.25 AB InBev Buy Goldman Sachs Group Inc.
28.11.25 Novo Nordisk Equal Weight Barclays Capital
28.11.25 Fraport Neutral JP Morgan Chase & Co.
28.11.25 Deutsche Börse Neutral UBS AG
28.11.25 Porsche Automobil Halten DZ BANK
28.11.25 Deutsche Börse Buy Deutsche Bank AG
28.11.25 EssilorLuxottica Market-Perform Bernstein Research
28.11.25 Knorr-Bremse Buy Warburg Research
28.11.25 BAT Buy Deutsche Bank AG
28.11.25 Bilfinger Buy Deutsche Bank AG
28.11.25 Air Liquide Neutral JP Morgan Chase & Co.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen