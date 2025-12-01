DHL Group Aktie
|44,62EUR
|-0,20EUR
|-0,45%
WKN: 555200 / ISIN: DE0005552004
DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für DHL Group von 47,50 auf 53,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Favoriten der Experten Alexia Dogani und Harry Gowers im europäischen Transportbereich bleiben DSV und die Airline-Holding IAG. Dies schrieben sie in ihrem Ausblick auf 2026 vom Sonntag. Aber auch bei DHL und InPost sehen sie ein attraktives Verhältnis zwischen Chancen und Risiken./ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.11.2025 / 17:00 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.12.2025 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight
|
Unternehmen:
DHL Group (ex Deutsche Post)
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
53,50 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
44,99 €
|
Abst. Kursziel*:
18,92%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
44,62 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
19,90%
|
Analyst Name::
Alexia Dogani
|
KGV*:
-
Analysen zu DHL Group (ex Deutsche Post)mehr Analysen
|07:17
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.11.25
|DHL Group Neutral
|UBS AG
|20.11.25
|DHL Group Kaufen
|DZ BANK
|14.11.25
|DHL Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.11.25
|DHL Group Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:17
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.11.25
|DHL Group Neutral
|UBS AG
|20.11.25
|DHL Group Kaufen
|DZ BANK
|14.11.25
|DHL Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.11.25
|DHL Group Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:17
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.11.25
|DHL Group Kaufen
|DZ BANK
|14.11.25
|DHL Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.11.25
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.11.25
|DHL Group Kaufen
|DZ BANK
|11.11.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|06.11.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|13.10.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|22.09.25
|DHL Group Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|05.08.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|26.11.25
|DHL Group Neutral
|UBS AG
|12.11.25
|DHL Group Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11.11.25
|DHL Group Hold
|Warburg Research
|07.11.25
|DHL Group Hold
|Deutsche Bank AG
|07.11.25
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
