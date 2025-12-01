DHL Group Aktie
DAX 40-Titel DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in DHL Group (ex Deutsche Post) von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr wurden Trades DHL Group (ex Deutsche Post)-Anteilen via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 34,77 EUR. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie investiert, befänden sich nun 287,604 DHL Group (ex Deutsche Post)-Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 12 893,30 EUR, da sich der Wert eines DHL Group (ex Deutsche Post)-Anteils am 28.11.2025 auf 44,83 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 28,93 Prozent vermehrt.
DHL Group (ex Deutsche Post) wurde am Markt mit 50,75 Mrd. Euro bewertet. Am 20.11.2000 wagte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie an der Börse XETRA den Sprung aufs Parkett. Der Erstkurs des DHL Group (ex Deutsche Post)-Anteils belief sich damals auf 21,40 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
