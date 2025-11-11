DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie: Jüngste Einstufung durch UBS AG

UBS AG hat die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie genauestens unter die Lupe genommen. Hier sind die daraus resultierenden Ergebnisse.

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für DHL Group mit einem Kursziel von 36 Euro auf "Sell" belassen. Von einem Flugverbot der US-Luftfahrtbehörde FAA für Flugzeuge vom Typ

McDonnell Douglas MD-11 könnte die DHL Group zumindest kurzfristig profitieren, schrieb Cristian Nedelcu am Montag. Der Logistikkonzern könnte im November und Dezember Marktanteile von den Kontrahenten UPS und Fedex übernehmen oder mehr Spielraum bei den Preisen haben.

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:50 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 44,08 EUR. Insofern weist der Anteil noch eine Reduzierungsaussicht von 18,33 Prozent im Vergleich zur festgelegten Analysten-Prognose auf. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 394 302 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien den Besitzer. Seit Jahresanfang 2025 stieg die Aktie um 36,3 Prozent. Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte DHL Group (ex Deutsche Post) am 05.03.2026 präsentieren.

