DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie: Warburg Research vergibt Hold

Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für DHL Group von 43,50 auf 42 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Bonner seien mau ins Jahr gestartet, schrieb Analyst Christian Cohrs am Freitag in seiner Nachbetrachtung der Quartalszahlen.

Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung

Um 10:06 Uhr sprang die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,8 Prozent auf 39,67 EUR zu. Also weist das Papier noch eine Entwicklungsmöglichkeit von 5,87 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Bisher wurden via XETRA 446 267 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien gekauft oder verkauft. Seit Anfang des Jahres 2024 büßte die Aktie um 7,2 Prozent ein. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte DHL Group (ex Deutsche Post) am 01.08.2024 vorlegen.

