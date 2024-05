DHL Group (ex Deutsche Post)-Analyse: Bernstein Research bewertet DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie mit Outperform in neuer Analyse

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für DHL Group auf "Outperform" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Die globalen Lieferketten veränderten sich, aber in einer nicht erwarteten Weise, schrieb Analyst Alexander Irving in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Zurückverlagerung der Produktion in große Importländer sei in aller Munde, doch die Beweissituation spreche eine andere Sprache. Profiteure der Bewegung seien vor allem Länder wie Vietnam, Indien und Mexiko. Dies erhöhe die Komplexität der Lieferketten und komme Logistikern zugute.

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie wies um 14:48 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 39,56 EUR. Daher zeigt die Aktie noch ein Aufwärtspotenzial von 13,75 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Im heutigen Handel wurden bisher 620 759 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien umgesetzt. Das Papier fiel seit Beginn des Jahres 2024 um 7,5 Prozent zurück. Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 01.08.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

