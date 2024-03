DHL Group (ex Deutsche Post)-Analyse: DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie von Barclays Capital mit Overweight bewertet

Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für DHL Group mit einem Kursziel von 49 Euro bauf "Overweight" belassen. Analystin Alexia Dogani stuft Quartalsergebnisse und Ausblick am Mittwochmorgen als schwach ein und rechnet mit Kursschwäche.

Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung

Das Papier von DHL Group (ex Deutsche Post) gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:33 Uhr ging es um 5,6 Prozent auf 39,35 EUR abwärts. Hiermit verfügt die Aktienbeteiligung noch über ein Aufwärtspotenzial von 24,54 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 3 415 873 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien. Seit Jahresanfang 2024 büßte die Aktie um 12,3 Prozent ein. Die nächsten Quartalszahlen für Q4 2023 wird DHL Group (ex Deutsche Post) voraussichtlich am 06.03.2024 präsentieren.

LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.03.2024 / 07:16 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.03.2024 / 07:17 / GMT



