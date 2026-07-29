UBS Aktie

UBS für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A12DFH / ISIN: CH0244767585

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29.07.2026 10:25:41

Die UBS schlägt ein neues Kapitel auf

Die UBS überrascht mit ihren Halbjahreszahlen. Noch wichtiger ist eine andere Erkenntnis: Drei Jahre nach der Übernahme der Credit Suisse scheint eines der komplexesten Integrationsprojekte in der Bankengeschichte weitgehend abgeschlossen zu sein. Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
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