UBS Aktie
WKN DE: A12DFH / ISIN: CH0244767585
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29.07.2026 10:25:41
Die UBS schlägt ein neues Kapitel auf
Die UBS überrascht mit ihren Halbjahreszahlen. Noch wichtiger ist eine andere Erkenntnis: Drei Jahre nach der Übernahme der Credit Suisse scheint eines der komplexesten Integrationsprojekte in der Bankengeschichte weitgehend abgeschlossen zu sein. Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
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