Dienstagshandel in Frankfurt: LUS-DAX in Grün

Der LUS-DAX steigt im XETRA-Handel um 12:25 Uhr um 0,21 Prozent auf 15 401,00 Punkte.

Der Tiefststand des LUS-DAX lag am Dienstag bei 15 333,00 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 15 437,50 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der LUS-DAX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 13.10.2023, den Wert von 15 110,00 Punkten. Der LUS-DAX notierte noch vor drei Monaten, am 14.08.2023, bei 15 928,00 Punkten. Der LUS-DAX stand vor einem Jahr, am 14.11.2022, bei 14 279,00 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2023 kletterte der Index bereits um 9,57 Prozent aufwärts. Bei 18 246,00 Punkten verzeichnete der LUS-DAX bislang ein Jahreshoch. Bei 13 869,50 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im LUS-DAX

Die stärksten Aktien im LUS-DAX sind aktuell Continental (+ 3,72 Prozent auf 66,40 EUR), Sartorius vz (+ 2,31 Prozent auf 252,40 EUR), Zalando (+ 2,17 Prozent auf 21,63 EUR), Fresenius SE (+ 1,89 Prozent auf 26,39 EUR) und Porsche (+ 1,73 Prozent auf 89,40 EUR). Flop-Aktien im LUS-DAX sind derweil Deutsche Telekom (-1,36 Prozent auf 21,35 EUR), BASF (-0,85 Prozent auf 43,71 EUR), Bayer (-0,56 Prozent auf 40,03 EUR), Rheinmetall (-0,35 Prozent auf 281,50 EUR) und Covestro (-0,34 Prozent auf 46,99 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im LUS-DAX weist die Deutsche Bank-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 5 898 183 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit 157,746 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im LUS-DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Dieses KGV weisen die LUS-DAX-Mitglieder auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 2,57 erwartet. Unter den Aktien im Index weist die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 9,17 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

