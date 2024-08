Dienstagshandel in Wien: ATX Prime schlussendlich im Plus

So performte der ATX Prime am zweiten Tag der Woche zum Handelsende.

Der ATX Prime notierte im Wiener Börse-Handel zum Handelsschluss um 1,10 Prozent höher bei 1 854,48 Punkten. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Zuschlag von 0,014 Prozent auf 1 834,57 Punkte an der Kurstafel, nach 1 834,32 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime erreichte am Dienstag sein Tagestief bei 1 834,46 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 1 857,86 Punkten lag.

So entwickelt sich der ATX Prime seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.06.2024, wies der ATX Prime einen Stand von 1 809,03 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 30.04.2024, bewegte sich der ATX Prime bei 1 785,39 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.07.2023, erreichte der ATX Prime einen Stand von 1 629,30 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2024 bereits um 8,19 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des ATX Prime liegt derzeit bei 1 889,08 Punkten. Bei 1 664,49 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

ATX Prime-Top-Flop-Aktien

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX Prime befinden sich aktuell Semperit (+ 9,57 Prozent auf 11,22 EUR), Andritz (+ 5,76 Prozent auf 58,75 EUR), Wolford (+ 5,37 Prozent auf 3,14 EUR), Frequentis (+ 4,58 Prozent auf 32,00 EUR) und Raiffeisen (+ 3,68 Prozent auf 18,29 EUR). Die Verlierer im ATX Prime sind hingegen OMV (-1,04 Prozent auf 38,24 EUR), Telekom Austria (-0,81 Prozent auf 8,62 EUR), AMAG (-0,79 Prozent auf 25,20 EUR), PORR (-0,57 Prozent auf 13,88 EUR) und voestalpine (-0,51 Prozent auf 23,32 EUR).

Die meistgehandelten ATX Prime-Aktien

Das Handelsvolumen der Raiffeisen-Aktie ist im ATX Prime derzeit am höchsten. 818 079 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Verbund mit 25,883 Mrd. Euro im ATX Prime den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Mitglieder im Fokus

Unter den ATX Prime-Aktien verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie mit 3,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). OMV lockt Anleger 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 10,93 Prozent.

