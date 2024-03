Donnerstagshandel in Europa: Euro STOXX 50 präsentiert sich zum Handelsende fester

So performte der Euro STOXX 50 am Donnerstag zum Handelsschluss.

Am Donnerstag verbuchte der Euro STOXX 50 via STOXX zum Handelsschluss ein Plus in Höhe von 1,26 Prozent auf 4 977,59 Punkte. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 4,239 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,295 Prozent auf 4 901,01 Punkte an der Kurstafel, nach 4 915,49 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 4 978,19 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 4 891,79 Punkten.

Euro STOXX 50 auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche ging es für den Euro STOXX 50 bereits um 1,49 Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 07.02.2024, stand der Euro STOXX 50 noch bei 4 678,85 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 07.12.2023, notierte der Euro STOXX 50 bei 4 473,77 Punkten. Vor einem Jahr, am 07.03.2023, lag der Euro STOXX 50 noch bei 4 278,96 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 10,30 Prozent nach oben. Aktuell liegt der Euro STOXX 50 bei einem Jahreshoch von 4 978,19 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 4 380,97 Punkten.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Euro STOXX 50

Die stärksten Einzelwerte im Euro STOXX 50 sind aktuell Infineon (+ 3,07 Prozent auf 34,87 EUR), SAP SE (+ 1,43 Prozent auf 177,78 EUR), adidas (+ 1,31 Prozent auf 188,40 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,28 Prozent auf 436,20 EUR) und BASF (+ 1,09 Prozent auf 49,06 EUR). Zu den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien zählen derweil Bayer (-0,90 Prozent auf 26,41 EUR), Deutsche Telekom (-0,74 Prozent auf 22,08 EUR), BMW (-0,69 Prozent auf 106,96 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0,62 Prozent auf 72,40 EUR) und Volkswagen (VW) vz (-0,21 Prozent auf 116,54 EUR).

Welche Euro STOXX 50-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im Euro STOXX 50 ist die Bayer-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 11 836 438 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Mit 413,610 Mrd. Euro weist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Diese Dividenden zahlen die Euro STOXX 50-Titel

Unter den Euro STOXX 50-Aktien präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 3,88 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Intesa Sanpaolo-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,39 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at