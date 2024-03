Donnerstagshandel in Europa: STOXX 50 beginnt Handel mit Verlusten

Am Donnerstag tendiert der STOXX 50 um 09:11 Uhr via STOXX 0,41 Prozent schwächer bei 4 298,60 Punkten. Zuvor ging der STOXX 50 0,390 Prozent tiefer bei 4 299,32 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 4 316,16 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 erreichte am Donnerstag sein Tagestief bei 4 298,56 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 4 309,52 Punkten lag.

STOXX 50-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verbucht der STOXX 50 bislang einen Verlust von 0,403 Prozent. Vor einem Monat, am 07.02.2024, wies der STOXX 50 einen Stand von 4 235,22 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 07.12.2023, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 4 029,21 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 07.03.2023, erreichte der STOXX 50 einen Stand von 3 896,88 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2024 bereits um 5,05 Prozent aufwärts. Im Jahreshoch erreichte der STOXX 50 bislang 4 323,03 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 010,21 Zählern verzeichnet.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im STOXX 50

Zu den Gewinner-Aktien im STOXX 50 zählen derzeit GSK (+ 1,34 Prozent auf 16,96 GBP), Glencore (+ 0,69 Prozent auf 3,92 GBP), Zurich Insurance (+ 0,63 Prozent auf 477,30 CHF), SAP SE (+ 0,19 Prozent auf 175,62 EUR) und National Grid (+ 0,14 Prozent auf 10,58 GBP). Schwächer notieren im STOXX 50 hingegen HSBC (-4,34 Prozent auf 5,85 GBP), Bayer (-3,10 Prozent auf 25,82 EUR), Rio Tinto (-3,08 Prozent auf 49,19 GBP), Novartis (-2,87 Prozent auf 88,45 CHF) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1,32 Prozent auf 71,89 EUR).

STOXX 50-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im STOXX 50 ist die Glencore-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 771 510 Aktien gehandelt. Die Novo Nordisk-Aktie sticht im STOXX 50 mit einer Marktkapitalisierung von 511,376 Mrd. Euro heraus.

Dieses KGV weisen die STOXX 50-Werte auf

Im STOXX 50 weist die Bayer-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die BAT-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 10,38 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

