Dow Jones 30 Industrial-Wert Apple-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Apple von vor 5 Jahren abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Apple-Aktien verdienen können.

Am 15.10.2019 wurden Apple-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Apple-Aktie bei 58,83 USD. Wer vor 5 Jahren 10 000 USD in die Apple-Aktie investiert hat, hat nun 169,981 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 231,30 USD gerechnet, wäre die Investition nun 39 316,68 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 293,17 Prozent vermehrt.

Alle Apple-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 3,47 Bio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at