Dow Jones aktuell: Dow Jones fällt letztendlich

Der Dow Jones fiel am Donnerstagabend.

Zum Handelsende notierte der Dow Jones im NYSE-Handel 1,01 Prozent schwächer bei 44 176,65 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 19,206 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0,335 Prozent tiefer bei 44 478,12 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 44 627,59 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des Dow Jones lag heute bei 43 950,16 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 44 561,11 Punkten erreichte.

Dow Jones-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verbucht der Dow Jones bislang einen Verlust von 0,913 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel feiertagsbedingt. Der Dow Jones erreichte am vorherigen Handelstag, dem 17.01.2025, einen Stand von 43 487,83 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 20.11.2024, betrug der Dow Jones-Kurs 43 408,47 Punkte. Noch vor einem Jahr, am 20.02.2024, erreichte der Dow Jones einen Wert von 38 563,80 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2025 gewann der Index bereits um 4,21 Prozent. Bei 45 054,36 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des Dow Jones. Bei 41 844,89 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Tops und Flops aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im Dow Jones zählen aktuell Merck (+ 2,43 Prozent auf 87,68 USD), Amgen (+ 1,24 Prozent auf 297,93 USD), Verizon (+ 1,14 Prozent auf 42,49 USD), Johnson Johnson (+ 1,13 Prozent auf 159,68 USD) und Chevron (+ 0,99 Prozent auf 158,79 USD). Auf der Verliererseite im Dow Jones stehen hingegen Walmart (-6,53 Prozent auf 97,21 USD), JPMorgan Chase (-4,46 Prozent auf 266,80 USD), Goldman Sachs (-3,87 Prozent auf 642,26 USD), Boeing (-2,83 Prozent auf 180,88 USD) und American Express (-1,96 Prozent auf 303,86 USD).

Blick in den Dow Jones: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf. 29 812 866 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3,524 Bio. Euro weist die Apple-Aktie im Dow Jones derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie. Hier wird ein KGV von 8,98 erwartet. Im Index weist die Verizon-Aktie mit 6,52 Prozent 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

