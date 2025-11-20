Deutsche Bank Aktie

Deutsche Bank für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 514000 / ISIN: DE0005140008

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Experten-Analyse 20.11.2025 16:13:45

DZ BANK beurteilt Deutsche Bank-Aktie mit Kaufen

DZ BANK beurteilt Deutsche Bank-Aktie mit Kaufen

DZ BANK-Analyst Philipp Häßler hat eine umfassende Analyse des Deutsche Bank-Papiers vorgenommen. Hier sind die festgestellten Erkenntnisse.

Die DZ Bank hat die Einstufung für Deutsche Bank auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 35,50 Euro belassen. Die Aktie des Geldhauses sei attraktiv bewertet, schrieb Philipp Häßler in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Deutsche Bank dürfe von einem Aufschwung der deutschen Wirtschaft profitieren und biete in den nächsten Jahren ein zweistelliges Wachstum beim Gewinn je Aktie.

Aktienanalyse online: Die Deutsche Bank-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen

Das Papier von Deutsche Bank legte um 15:57 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,0 Prozent auf 30,19 EUR. Bisher wurden heute 2 495 479 Deutsche Bank-Aktien gehandelt. Das Papier kletterte seit Jahresanfang 2025 um 86,4 Prozent nach oben.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.11.2025 / 13:45 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.11.2025 / 15:11 / MESZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com

Nachrichten zu Deutsche Bank AGmehr Nachrichten

Analysen zu Deutsche Bank AGmehr Analysen

15:22 Deutsche Bank Kaufen DZ BANK
18.11.25 Deutsche Bank Kaufen DZ BANK
18.11.25 Deutsche Bank Buy UBS AG
18.11.25 Deutsche Bank Overweight JP Morgan Chase & Co.
17.11.25 Deutsche Bank Overweight JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Deutsche Bank AG 29,55 -1,57% Deutsche Bank AG

Letzte Top-Ranking Nachrichten

16:51 Die Top-US-Titel der UBS: Ein Blick auf das Portfolio des Schweizer Finanzriesen
16:19 NVIDIA, Microsoft & Co.: Auf diese Aktien setzte die Deutsche Bank im dritten Quartal 2025
19.11.25 Soros strukturiert sein Depot neu: So investierte der Starinvestor im Q3 2025
18.11.25 Berkshire setzt auf Alphabet: Buffett räumt sein Portfolio im 3. Quartal 2025 um
16.11.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 46

Börse aktuell - Live Ticker

Nach den NVIDIA-Zahlen: ATX letztlich fester -- DAX schließt im Plus -- Börsen in Fernost beenden Handel uneinig - Nikkei zieht kräftig an
Am Donnerstag stiegen sowohl der heimische als auch der deutsche Markt an. Die Wall Street zeigt sich mit kräftigen Zuschlägen. Die Aktienmärkte in Asien tendierten derweil in verschiedene Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen