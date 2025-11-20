Deutsche Bank Aktie
WKN: 514000 / ISIN: DE0005140008
20.11.2025 16:13:45
DZ BANK beurteilt Deutsche Bank-Aktie mit Kaufen
Die DZ Bank hat die Einstufung für Deutsche Bank auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 35,50 Euro belassen. Die Aktie des Geldhauses sei attraktiv bewertet, schrieb Philipp Häßler in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Deutsche Bank dürfe von einem Aufschwung der deutschen Wirtschaft profitieren und biete in den nächsten Jahren ein zweistelliges Wachstum beim Gewinn je Aktie.
Das Papier von Deutsche Bank legte um 15:57 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,0 Prozent auf 30,19 EUR. Bisher wurden heute 2 495 479 Deutsche Bank-Aktien gehandelt. Das Papier kletterte seit Jahresanfang 2025 um 86,4 Prozent nach oben.
|15:22
|Deutsche Bank Kaufen
|DZ BANK
|18.11.25
|Deutsche Bank Kaufen
|DZ BANK
|18.11.25
|Deutsche Bank Buy
|UBS AG
|18.11.25
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.11.25
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Deutsche Bank AG
|29,55
|-1,57%
