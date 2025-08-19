Lufthansa Aktie
WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125
|
19.08.2025 14:10:23
EQS-AFR: Deutsche Lufthansa AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
|
EQS Preliminary announcement financial reports: Deutsche Lufthansa AG
/ Preliminary announcement on the disclosure of financial statements
Deutsche Lufthansa AG hereby announces that the following financial reports shall be disclosed:
Report Type: Quarterly financial report within the 1st half-year (Q1)
Language: German
Date of disclosure: May 06, 2026
Address: https://investor-relations.lufthansagroup.com/de/finanzberichte-veroeffentlichungen/finanzberichte.html
Language: English
Date of disclosure: May 06, 2026
Address: https://investor-relations.lufthansagroup.com/en/financial-reports-publications/financial-reports.html
Report Type: Quarterly financial report within the 2nd half-year (Q3)
Language: German
Date of disclosure: November 03, 2026
Address: https://investor-relations.lufthansagroup.com/de/finanzberichte-veroeffentlichungen/finanzberichte.html
Language: English
Date of disclosure: November 03, 2026
Address: https://investor-relations.lufthansagroup.com/en/financial-reports-publications/financial-reports.html
19.08.2025 CET/CEST
|Language:
|English
|Company:
|Deutsche Lufthansa AG
|Venloer Str. 151-153
|50672 Cologne
|Germany
|Internet:
|www.lufthansagroup.com/investor-relations
|End of News
|EQS News Service
|
2185908 19.08.2025 CET/CEST
