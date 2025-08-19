Lufthansa Aktie
WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125
|
19.08.2025 14:10:23
EQS-AFR: Deutsche Lufthansa AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen
|
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Deutsche Lufthansa AG
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die Deutsche Lufthansa AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Quartalsfinanzbericht innerhalb des 1. Halbjahres (Q1)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 06.05.2026
Ort: https://investor-relations.lufthansagroup.com/de/finanzberichte-veroeffentlichungen/finanzberichte.html
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 06.05.2026
Ort: https://investor-relations.lufthansagroup.com/en/financial-reports-publications/financial-reports.html
Berichtsart: Quartalsfinanzbericht innerhalb des 2. Halbjahres (Q3)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 03.11.2026
Ort: https://investor-relations.lufthansagroup.com/de/finanzberichte-veroeffentlichungen/finanzberichte.html
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 03.11.2026
Ort: https://investor-relations.lufthansagroup.com/en/financial-reports-publications/financial-reports.html
19.08.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Deutsche Lufthansa AG
|Venloer Str. 151-153
|50672 Köln
|Deutschland
|Internet:
|www.lufthansagroup.com/investor-relations
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2185908 19.08.2025 CET/CEST
