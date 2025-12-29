BASF Aktie

BASF für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: BASF11 / ISIN: DE000BASF111

29.12.2025 10:54:53

EQS-CMS: BASF SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: BASF SE / Aktienrückkauf
BASF SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

29.12.2025 / 10:54 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 in Verbindung mit Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052

Erwerb eigener Aktien – 8. Zwischenmeldung

Ludwigshafen – 29. Dezember 2025 – Im Zeitraum vom 22. Dezember 2025 bis einschließlich 26. Dezember 2025 wurde eine Anzahl von 350.000 Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms der BASF SE erworben, dessen Beginn mit Bekanntmachung vom 3. November 2025 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 für den 3. November 2025 mitgeteilt wurde.

Die Anzahl der täglich zurückerworbenen Aktien sowie die täglichen volumengewichteten Durchschnittskurse betragen:

Rückkauftag Aggregiertes Volumen (Stück Aktien) Volumengewichteter Durchschnittskurs (EUR) Börsenplatz
22.12.2025 120.698 43,7660 XETA
22.12.2025 21.948 43,7410 TQEX
22.12.2025 99.865 43,7437 CEUX
22.12.2025 7.489 43,7204 AQEU
23.12.2025 46.385 43,8396 XETA
23.12.2025 7.303 43,7852 TQEX
23.12.2025 40.794 43,7938 CEUX
23.12.2025 5.518 43,8455 AQEU
24.12.2025 0 - XETA
24.12.2025   0 - TQEX
24.12.2025 0 - CEUX
24.12.2025 0 - AQEU
25.12.2025 0 - XETA
25.12.2025 0 - TQEX
25.12.2025 0 - CEUX
25.12.2025 0 - AQEU
26.12.2025 0 - XETA
26.12.2025 0 - TQEX
26.12.2025 0 - CEUX
26.12.2025 0 - AQEU

Die Geschäfte in detaillierter Form sind auf der Internetseite von BASF SE veröffentlicht unter www.basf.com/aktienrueckkauf.

Das Gesamtvolumen der im Rahmen dieses Aktienrückkaufprogramms im Zeitraum vom 3. November 2025 bis einschließlich 26. Dezember 2025 erworbenen Aktien beläuft sich auf eine Anzahl von 8.026.947 Aktien.

Der Erwerb der Aktien der BASF SE erfolgt durch eine von BASF SE beauftragte Bank über die Börse im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra) sowie weitere Handelssysteme.

Kontakt
Dr. Stefanie Wettberg
BASF Investor Relations
+49 621-60-48002
stefanie.wettberg@basf.com


29.12.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: BASF SE
Carl-Bosch-Straße 38
67056 Ludwigshafen
Deutschland
Internet: www.basf.com

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2252000  29.12.2025 CET/CEST

