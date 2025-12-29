EQS-CMS: BASF SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: BASF SE / Aktienrückkauf

BASF SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



29.12.2025 / 10:54 CET/CEST

Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 in Verbindung mit Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052

Erwerb eigener Aktien – 8. Zwischenmeldung

Ludwigshafen – 29. Dezember 2025 – Im Zeitraum vom 22. Dezember 2025 bis einschließlich 26. Dezember 2025 wurde eine Anzahl von 350.000 Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms der BASF SE erworben, dessen Beginn mit Bekanntmachung vom 3. November 2025 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 für den 3. November 2025 mitgeteilt wurde.

Die Anzahl der täglich zurückerworbenen Aktien sowie die täglichen volumengewichteten Durchschnittskurse betragen:

Rückkauftag Aggregiertes Volumen (Stück Aktien) Volumengewichteter Durchschnittskurs (EUR) Börsenplatz 22.12.2025 120.698 43,7660 XETA 22.12.2025 21.948 43,7410 TQEX 22.12.2025 99.865 43,7437 CEUX 22.12.2025 7.489 43,7204 AQEU 23.12.2025 46.385 43,8396 XETA 23.12.2025 7.303 43,7852 TQEX 23.12.2025 40.794 43,7938 CEUX 23.12.2025 5.518 43,8455 AQEU 24.12.2025 0 - XETA 24.12.2025 0 - TQEX 24.12.2025 0 - CEUX 24.12.2025 0 - AQEU 25.12.2025 0 - XETA 25.12.2025 0 - TQEX 25.12.2025 0 - CEUX 25.12.2025 0 - AQEU 26.12.2025 0 - XETA 26.12.2025 0 - TQEX 26.12.2025 0 - CEUX 26.12.2025 0 - AQEU

Die Geschäfte in detaillierter Form sind auf der Internetseite von BASF SE veröffentlicht unter www.basf.com/aktienrueckkauf.

Das Gesamtvolumen der im Rahmen dieses Aktienrückkaufprogramms im Zeitraum vom 3. November 2025 bis einschließlich 26. Dezember 2025 erworbenen Aktien beläuft sich auf eine Anzahl von 8.026.947 Aktien.

Der Erwerb der Aktien der BASF SE erfolgt durch eine von BASF SE beauftragte Bank über die Börse im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra) sowie weitere Handelssysteme.

Kontakt

Dr. Stefanie Wettberg

BASF Investor Relations

+49 621-60-48002

stefanie.wettberg@basf.com