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WKN DE: BASF11 / ISIN: DE000BASF111

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14.09.2026 13:57:21

EQS-CMS: BASF SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: BASF SE / Aktienrückkauf
BASF SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

14.09.2026 / 13:57 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 in Verbindung mit Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052

Erwerb eigener Aktien – 6. Zwischenmeldung

Ludwigshafen – 14. September 2026 – Im Zeitraum vom 7. September 2026 bis einschließlich 11. September 2026 wurde eine Anzahl von 669.345 Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms der BASF SE erworben, dessen Beginn mit Bekanntmachung vom 3. August 2026 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 für den 3. August 2026 mitgeteilt wurde.

Die Anzahl der täglich zurückerworbenen Aktien sowie die täglichen volumengewichteten Durchschnittskurse betragen:

Rückkauftag Aggregiertes Volumen
(Stück Aktien)		 Volumengewichteter Durchschnittskurs (EUR) Börsenplatz
07.09.2026 36.677 53,0851 XETA
07.09.2026 6.793 53,0670 TQEX
07.09.2026 39.898 53,0624 CEUX
07.09.2026 6.632 53,0782 AQEU
08.09.2026 20.689 53,4453 XETA
08.09.2026 4.547 53,5807 TQEX
08.09.2026 33.630 53,5958 CEUX
08.09.2026 1.134 53,4734 AQEU
09.09.2026 40.291 53,7065 XETA
09.09.2026 12.258 53,5773 TQEX
09.09.2026 61.052 53,4202 CEUX
09.09.2026 5.744 53,7501 AQEU
10.09.2026 82.438 52,9438 XETA
10.09.2026 19.321 52,9056 TQEX
10.09.2026 89.194 52,9356 CEUX
10.09.2026 9.047 52,8724 AQEU
11.09.2026 72.998 51,8961 XETA
11.09.2026 24.859 51,8518 TQEX
11.09.2026 92.014 51,8747 CEUX
11.09.2026 10.129 51,8687 AQEU

Die Geschäfte in detaillierter Form sind auf der Internetseite von BASF SE veröffentlicht unter www.basf.com/aktienrueckkauf.

Das Gesamtvolumen der im Rahmen dieses Aktienrückkaufprogramms im Zeitraum vom 3. August 2026 bis einschließlich 11. September 2026 erworbenen Aktien beläuft sich auf eine Anzahl von 3.542.579 Aktien.

Der Erwerb der Aktien der BASF SE erfolgt durch eine von BASF SE beauftragte Bank über die Börse im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra) sowie weitere Handelssysteme.

Kontakt
Dr. Stefanie Wettberg
BASF Investor Relations
+49 621-60-48002
stefanie.wettberg@basf.com


14.09.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: BASF SE
Carl-Bosch-Straße 38
67056 Ludwigshafen
Deutschland
Internet: www.basf.com
LEI Code: 529900PM64WH8AF1E917

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2398754  14.09.2026 CET/CEST

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