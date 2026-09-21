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21.09.2026 14:31:41

EQS-CMS: BASF SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: BASF SE / Aktienrückkauf
BASF SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

21.09.2026 / 14:31 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 in Verbindung mit Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052

Erwerb eigener Aktien – 7. Zwischenmeldung

Ludwigshafen – 21. September 2026 – Im Zeitraum vom 14. September 2026 bis einschließlich 18. September 2026 wurde eine Anzahl von 644.178 Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms der BASF SE erworben, dessen Beginn mit Bekanntmachung vom 3. August 2026 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 für den 3. August 2026 mitgeteilt wurde.

Die Anzahl der täglich zurückerworbenen Aktien sowie die täglichen volumengewichteten Durchschnittskurse betragen:

Rückkauftag Aggregiertes Volumen
(Stück Aktien)		 Volumengewichteter Durchschnittskurs (EUR) Börsenplatz
14.09.2026 192.891 52,2800 XETA
14.09.2026 25.445 52,2884 TQEX
14.09.2026 103.386 52,2522 CEUX
14.09.2026 27.372 52,2567 AQEU
15.09.2026 3.970 51,4684 XETA
15.09.2026 2.192 51,4091 TQEX
15.09.2026 9.712 51,4125 CEUX
15.09.2026 578 51,4615 AQEU
16.09.2026 21.235 52,1954 XETA
16.09.2026 4.605 52,1547 TQEX
16.09.2026 20.769 52,1579 CEUX
16.09.2026 2.595 52,1689 AQEU
17.09.2026 28.889 52,3694 XETA
17.09.2026 10.327 52,3572 TQEX
17.09.2026 37.674 52,3266 CEUX
17.09.2026 3.110 52,3667 AQEU
18.09.2026 57.241 51,6697 XETA
18.09.2026 17.585 51,6773 TQEX
18.09.2026 62.086 51,6547 CEUX
18.09.2026 12.516 51,6645 AQEU

Die Geschäfte in detaillierter Form sind auf der Internetseite von BASF SE veröffentlicht unter www.basf.com/aktienrueckkauf.

Das Gesamtvolumen der im Rahmen dieses Aktienrückkaufprogramms im Zeitraum vom 3. August 2026 bis einschließlich 18. September 2026 erworbenen Aktien beläuft sich auf eine Anzahl von 4.186.757 Aktien.

Der Erwerb der Aktien der BASF SE erfolgt durch eine von BASF SE beauftragte Bank über die Börse im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra) sowie weitere Handelssysteme.

Kontakt
Dr. Stefanie Wettberg
BASF Investor Relations
+49 621-60-48002
stefanie.wettberg@basf.com


21.09.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: BASF SE
Carl-Bosch-Straße 38
67056 Ludwigshafen
Deutschland
Internet: www.basf.com
LEI Code: 529900PM64WH8AF1E917

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2402392  21.09.2026 CET/CEST

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