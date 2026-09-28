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WKN DE: BASF11 / ISIN: DE000BASF111

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28.09.2026 12:50:21

EQS-CMS: BASF SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: BASF SE / Aktienrückkauf
BASF SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

28.09.2026 / 12:50 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 in Verbindung mit Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052

Erwerb eigener Aktien – 8. Zwischenmeldung

Ludwigshafen – 28. September 2026 – Im Zeitraum vom 21. September 2026 bis einschließlich 25. September 2026 wurde eine Anzahl von 838.832 Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms der BASF SE erworben, dessen Beginn mit Bekanntmachung vom 3. August 2026 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 für den 3. August 2026 mitgeteilt wurde.

Die Anzahl der täglich zurückerworbenen Aktien sowie die täglichen volumengewichteten Durchschnittskurse betragen:

Rückkauftag Aggregiertes Volumen
(Stück Aktien)		 Volumengewichteter Durchschnittskurs (EUR) Börsenplatz
21.09.2026 36.197 51,8283 XETA
21.09.2026 11.613 51,7859 TQEX
21.09.2026 48.102 51,7943 CEUX
21.09.2026 3.677 51,7412 AQEU
22.09.2026 79.934 51,5858 XETA
22.09.2026 20.745 51,6138 TQEX
22.09.2026 85.662 51,6309 CEUX
22.09.2026 13.659 51,6164 AQEU
23.09.2026 32.272 51,8826 XETA
23.09.2026 5.894 51,8703 TQEX
23.09.2026 35.355 51,8603 CEUX
23.09.2026 5.722 51,9167 AQEU
24.09.2026 24.557 52,3591 XETA
24.09.2026 7.529 52,2663 TQEX
24.09.2026 25.338 52,2419 CEUX
24.09.2026 2.576 52,2785 AQEU
25.09.2026 213.315 50,8309 XETA
25.09.2026 27.506 51,1450 TQEX
25.09.2026 124.619 50,9325 CEUX
25.09.2026 34.560 50,8002 AQEU

Die Geschäfte in detaillierter Form sind auf der Internetseite von BASF SE veröffentlicht unter www.basf.com/aktienrueckkauf.

Das Gesamtvolumen der im Rahmen dieses Aktienrückkaufprogramms im Zeitraum vom 3. August 2026 bis einschließlich 25. September 2026 erworbenen Aktien beläuft sich auf eine Anzahl von 5.025.589 Aktien.

Der Erwerb der Aktien der BASF SE erfolgt durch eine von BASF SE beauftragte Bank über die Börse im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra) sowie weitere Handelssysteme.

Kontakt
Dr. Stefanie Wettberg
BASF Investor Relations
+49 621-60-48002
stefanie.wettberg@basf.com


28.09.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: BASF SE
Carl-Bosch-Straße 38
67056 Ludwigshafen
Deutschland
Internet: www.basf.com
LEI Code: 529900PM64WH8AF1E917

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2406330  28.09.2026 CET/CEST

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