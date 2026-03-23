Gewinne 4.000€ in Gold. Von Krypto bis zu Aktien, ETFs, ETCs und Edelmetallen: Diversifiziere dein Portfolio und sichere dir deine Gewinnchance. -W-

DHL Group Aktie

DHL Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 555200 / ISIN: DE0005552004

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
23.03.2026 17:46:13

EQS-CMS: Deutsche Post AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Deutsche Post AG / Bekanntgabe gemäß Art 5 Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und 3 der Del. VO (EU) 2016/1052 der Kommission
Deutsche Post AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

23.03.2026 / 17:46 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

 

 

 

Bekanntgabe gemäß Art 5 Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und 3 der Del. VO (EU) 2016/1052 der Kommission

Information zum Aktienrückkaufprogramm
23. März 2026

Deutsche Post AG, Bonn, Deutschland

WKN: 555200

ISIN: DE0005552004

Im Zeitraum vom 16. März 2026 bis einschließlich 20. März 2026 wurden insgesamt 603.239 Aktien im Rahmen des zusätzlichen Aktienrückkaufprogrammes der Deutsche Post AG erworben.

Dabei wurden jeweils folgende Stückzahlen zurückgekauft:

Datum zurückgekaufte Aktien (Stück) Durchschnittspreis (€) Kurswert Gesamt (€) Handelsplatz (MIC code)
16.03.2026 60.206 45,0618 2.712.990,7300 Xetra
16.03.2026 49.550 45,0452 2.231.989,6600 CBOE Europe (CEUX)
16.03.2026 9.120 45,0359 410.727,4100 Turquoise Europe (TQEX)
16.03.2026 5.904 45,0503 265.976,9700 Aquis Europe (AQEU)
17.03.2026 55.304 44,9003 2.483.166,1900 Xetra
17.03.2026 58.058 44,9045 2.607.065,4600 CBOE Europe (CEUX)
17.03.2026 10.145 44,8930 455.439,4900 Turquoise Europe (TQEX)
17.03.2026 6.639 44,9266 298.267,7000 Aquis Europe (AQEU)
18.03.2026 5.589 45,4593 254.072,0300 Xetra
18.03.2026 5.936 45,3520 269.209,4700 CBOE Europe (CEUX)
18.03.2026 1.904 45,3725 86.389,2400 Turquoise Europe (TQEX)
18.03.2026 639 45,2161 28.893,0900 Aquis Europe (AQEU)
19.03.2026 91.205 44,1795 4.029.391,3000 Xetra
19.03.2026 76.940 44,1623 3.397.847,3600 CBOE Europe (CEUX)
19.03.2026 12.220 44,2094 540.238,8700 Turquoise Europe (TQEX)
19.03.2026 5.758 44,2601 254.849,6600 Aquis Europe (AQEU)
20.03.2026 73.794 44,4270 3.278.446,0400 Xetra
20.03.2026 52.603 44,4287 2.337.082,9100 CBOE Europe (CEUX)
20.03.2026 12.300 44,3512 545.519,7600 Turquoise Europe (TQEX)
20.03.2026 9.425 44,4620 419.054,3500 Aquis Europe (AQEU)
Gesamt 603.239 44,6036          26.906.617,69
 		  

Eine Aufstellung der getätigten Einzelgeschäfte innerhalb eines Tages ist auf der Unternehmenswebseite veröffentlicht (https://group.dhl.com/de/investoren/aktie/aktienrueckkauf.html).

Das Gesamtvolumen der im Rahmen des zusätzlichen Aktienrückkaufprogrammes im Zeitraum vom
6. März 2026 bis einschließlich 20. März 2026 erworbenen Aktien beläuft sich auf 1.319.259 Stück.

Kontakt:

Martin Ziegenbalg
EVP Investor Relations
Tel. +49 (0) 228 189 63000

Diese Mitteilung stellt, unabhängig von der Jurisdiktion, weder ganz oder teilweise ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren dar.

 


23.03.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Deutsche Post AG
Charles-de-Gaulle-Straße 20
53113 Bonn
Deutschland
Internet: www.group.dhl.com

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2296206  23.03.2026 CET/CEST

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

DHL Group (ex Deutsche Post) 44,38 -0,80% DHL Group (ex Deutsche Post)

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen