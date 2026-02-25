EVN Aktie
WKN: 74105 / ISIN: AT0000741053
|
25.02.2026 18:02:03
EQS-CMS: EVN AG: Other issuer/company information
|
EQS Post-admission Duties announcement: EVN AG
/ Publication according to § 119 (9) BörseG
PUBLICATION in accordance with Section § 2 of the Austrian Publication Order (“Veröffentlichungsverordnung”)
Resolution on the authorisation of the Executive Board to sell treasury shares in a way other than via the stock exchange or a public offering and exclusion of the shareholders' general purchase right (exclusion of the subscription right).
The Executive Board is hereby authorised for a term of five (5) years beginning on the date of this resolution to sell or use the Company's treasury shares in a way other than via the stock exchange or a public offering with the Supervisory Board's approval. The authorisation may be exercised in whole or in part or in several tranches as well as in pursuit of one or more purposes. The shareholders' pro-rata purchase right in the event of the sale or use of treasury shares in a way other than via the stock exchange or a public offering is hereby excluded (exclusion of the subscription right).
The Company will publish all other information in connection with the possible resale of shares in accordance with Sections 4 to 7 of the Austrian Publication Order of 2018 (“Veröffentlichungsverordnung 2018”) in the Internet on its website under http://www.evn.at/sale-of-treasury-shares.
Maria Enzersdorf, 25 February 2026
The Executive Board
25.02.2026 CET/CEST
|Language:
|English
|Company:
|EVN AG
|EVN Platz
|2344 Maria Enzersdorf
|Austria
|Internet:
|www.evn.at
|End of News
|EQS News Service
|
2281600 25.02.2026 CET/CEST
Analysen zu EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
|06.01.26
|EVN verkaufen
|Baader Bank
|30.12.25
|EVN kaufen
|Erste Group Bank
|18.12.25
|EVN Reduce
|Baader Bank
|08.12.25
|EVN verkaufen
|Baader Bank
|15.10.25
|EVN kaufen
|Erste Group Bank
Aktien in diesem Artikel
|EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
|29,30
|-0,34%
