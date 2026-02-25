EVN Aktie

EVN für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 74105 / ISIN: AT0000741053

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
25.02.2026 18:02:03

EQS-CMS: EVN AG: Other issuer/company information

EQS Post-admission Duties announcement: EVN AG / Publication according to § 119 (9) BörseG
EVN AG: Other issuer/company information

25.02.2026 / 18:02 CET/CEST
Dissemination of a Post-admission Duties announcement transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

 

PUBLICATION in accordance with Section § 2 of the Austrian Publication Order (“Veröffentlichungsverordnung”)

Resolution on the authorisation of the Executive Board to sell treasury shares in a way other than via the stock exchange or a public offering and exclusion of the shareholders' general purchase right (exclusion of the subscription right).


The 97th Annual General Meeting of EVN AG, FN 72000 h, with headquarters in Maria Enzersdorf (“Company“), which was held on 25 February 2026 in Maria Enzersdorf, passed the following resolution to point 8 of the agenda:

The Executive Board is hereby authorised for a term of five (5) years beginning on the date of this resolution to sell or use the Company's treasury shares in a way other than via the stock exchange or a public offering with the Supervisory Board's approval. The authorisation may be exercised in whole or in part or in several tranches as well as in pursuit of one or more purposes. The shareholders' pro-rata purchase right in the event of the sale or use of treasury shares in a way other than via the stock exchange or a public offering is hereby excluded (exclusion of the subscription right).

The Company will publish all other information in connection with the possible resale of shares in accordance with Sections 4 to 7 of the Austrian Publication Order of 2018 (“Veröffentlichungsverordnung 2018”) in the Internet on its website under http://www.evn.at/sale-of-treasury-shares.

 

Maria Enzersdorf, 25 February 2026

The Executive Board


25.02.2026 CET/CEST
View original content: EQS News

Language: English
Company: EVN AG
EVN Platz
2344 Maria Enzersdorf
Austria
Internet: www.evn.at

 
End of News EQS News Service

2281600  25.02.2026 CET/CEST

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)

mehr Nachrichten

Analysen zu EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)

mehr Analysen
06.01.26 EVN verkaufen Baader Bank
30.12.25 EVN kaufen Erste Group Bank
18.12.25 EVN Reduce Baader Bank
08.12.25 EVN verkaufen Baader Bank
15.10.25 EVN kaufen Erste Group Bank
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG) 29,30 -0,34% EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)

Letzte Top-Ranking Nachrichten

18:18 Wenig Veränderung: Auf diese Aktien setzte der Gates Foundation Trust im 4. Quartal 2025
24.02.26 Depot-Update: Die Q4-Strategie von George Soros
23.02.26 So hat die Deutsche Bank im vierten Quartal 2025 investiert: Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.
22.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 8
22.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 8: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

Warten auf die NVIDIA-Bilanz: ATX schließt mit kräftigen Aufschlägen -- DAX letztlich deutlich über 25.000-Punken -- Asiens Börsen profitierten von KI-Hoffnungen
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich im Mittwochshandel mit Gewinnen. Am deutschen Markt waren ebenfalls Aufschläge zu sehen. Die Wall Street notiert in Grün. An den Börsen in Asien prägten zur Wochenmitte die Bullen das Bild.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen