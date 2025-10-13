Infineon Aktie

13.10.2025 11:49:53

EQS-CMS: Infineon Technologies AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Infineon Technologies AG / Aktienrückkäufe vom 06. Oktober 2025 bis zum 10. Oktober 2025
Infineon Technologies AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

13.10.2025 / 11:49 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Infineon Technologies AG:
Aktienrückkaufprogramm 2025 – Wöchentliche Zwischenmeldung 4

 

Neubiberg, 13. Oktober 2025

 

Aktienrückkaufprogramm 2025 – Woche 4 vom 06. Oktober bis 10. Oktober 2025 / 4. Zwischenmeldung

 

Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052

 

 

Im Zeitraum vom 06. Oktober 2025 bis einschließlich 10. Oktober 2025 hat die Infineon Technologies AG insgesamt 138.500 Aktien im Rahmen ihres Aktienrückkaufprogramms 2025 erworben, das am 15. September 2025 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 (MAR) und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 bekanntgegeben wurde. Der Rückkauf erfolgt im Auftrag der Infineon Technologies AG durch Einschaltung eines unabhängigen Kreditinstituts über den Xetra-Handel der Frankfurter Wertpapierbörse.

 

 

Dabei wurden Aktien wie folgt erworben:

Aktienrückkaufprogramm 2025

Date Aggregiertes Volumen
(Anzahl Aktien)		 Volumengewichteter Durchschnittkurs (EUR) Handelsplatz
06. Oktober 2025 24.000 33,7070 Xetra
07. Oktober 2025 15.000 33,6885 Xetra
08. Oktober 2025 44.000 32,9862 Xetra
09. Oktober 2025 25.000 33,1056 Xetra
10. Oktober 2025 30.500 32,2552 Xetra

Detaillierte Informationen zu den einzelnen Transaktionen sind gemäß Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 auf der Internetseite der Infineon Technologies AG veröffentlicht unter https://www.infineon.com/de/about/investor/infineon-share/share-buyback-program
 

Insgesamt wurden bisher während des Aktienrückkaufs vom 15. September 2025 bis einschließlich 10. Oktober 2025 488.300 Aktien erworben.

Infineon Technologies AG

 

Der Vorstand


13.10.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com
Sprache: Deutsch
Unternehmen: Infineon Technologies AG
Am Campeon 1-15
85579 Neubiberg
Deutschland
Internet: www.infineon.com

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2211926  13.10.2025 CET/CEST

