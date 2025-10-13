Infineon Aktie
WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004
|
13.10.2025 11:49:53
EQS-CMS: Infineon Technologies AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
|
EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Infineon Technologies AG
/ Aktienrückkäufe vom 06. Oktober 2025 bis zum 10. Oktober 2025
Infineon Technologies AG:
Neubiberg, 13. Oktober 2025
Aktienrückkaufprogramm 2025 – Woche 4 vom 06. Oktober bis 10. Oktober 2025 / 4. Zwischenmeldung
Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052
Im Zeitraum vom 06. Oktober 2025 bis einschließlich 10. Oktober 2025 hat die Infineon Technologies AG insgesamt 138.500 Aktien im Rahmen ihres Aktienrückkaufprogramms 2025 erworben, das am 15. September 2025 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 (MAR) und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 bekanntgegeben wurde. Der Rückkauf erfolgt im Auftrag der Infineon Technologies AG durch Einschaltung eines unabhängigen Kreditinstituts über den Xetra-Handel der Frankfurter Wertpapierbörse.
Dabei wurden Aktien wie folgt erworben:
Aktienrückkaufprogramm 2025
Detaillierte Informationen zu den einzelnen Transaktionen sind gemäß Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 auf der Internetseite der Infineon Technologies AG veröffentlicht unter https://www.infineon.com/de/about/investor/infineon-share/share-buyback-program
Insgesamt wurden bisher während des Aktienrückkaufs vom 15. September 2025 bis einschließlich 10. Oktober 2025 488.300 Aktien erworben.
Infineon Technologies AG
Der Vorstand
Analysen zu Infineon AGmehr Analysen
|08:52
|Infineon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.10.25
|Infineon Buy
|Deutsche Bank AG
|03.10.25
|Infineon Buy
|UBS AG
|25.09.25
|Infineon Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.09.25
|Infineon Overweight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|Infineon AG
|32,88
|3,22%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf Entspannung an der Handelsfront: ATX legt zum Wochenstart zu -- DAX auf Erholungskurs -- Trump-Drohung sorgt für kräftige Verluste in Asien
Am heimischen Aktienmarkt sorgen die Entspannungssignale im Zollstreit für Gewinne. Erholungstendenzen sind zum Auftakt auch am deutschen Aktienmarkt zu sehen. In Fernost geht es zum Wochenstart teils deutlich abwärts.